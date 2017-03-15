Kocasinan Belediyesinden büyük fırsat

Kocasinan’a önemli bir yatırım olarak görülen ihaleler ile ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan sakinlerine daha kaliteli ve daha iyi hizmet verebilmek adına arsa üretimi gerçekleştirdiklerini vurguladı. Kocasinan’ı Kayseri’nin yeni yüzü yapmak için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.Buğdaylı, Beyazşehir ve Erkilet Mahallesinde 3 adet ticaret alanı, Beyazşehir, Pervane ve Sümer Mahallesinde 7 adet konut alanı, havaalanı yolu ve Keykubat Mahallesi’nde akaryakıt ve LPG ikmal istasyon alanı olmak üzere toplam 12 taşınmaz satılacak. Meclis Salonu'nda 21 Mart Salı saat 14.00'de başlayacak olan ve açık teklif usulü ihale ile satışa sunulacak taşınmazların büyüklükleri ve muhammen bedelleri de şöyle:Mevkii Alanı (Metrekare) Muhammen Bedeli1.Kötügöller Mah. 1.836,60 3.000.000,00 TL2.Keykubat Mah. 2.034,73 4.500.000,00 TL3.Buğdaylı Mah. 250,00 180.000,00 TL4.Beyazşehir Mah. 2.231,54 1.200.000,00TL5.Beyazşehir Mah. 2.024,12 1.300.000,00 TL6.Beyazşehir Mah. 1.979,50 1.300.000,00 TL7.Beyazşehir Mah. 2.024,22 1.000.000,00 TL8.Erkilet Mah. 3.603,50 1.500.000,00 TL9.Pervane Mah. 991,80 700.000,00 TL10.Pervane Mah. 943,45 650.000,00 TL11.Sümer Mah. 576,00 1.500.000,00 TL12.Sümer Mah. 576,00 1.500.000,00 TLSatılık taşınmazların yer gösteriminin tarihive saatleri ise şu şekilde:15 Mart Çarşamba saat 10:00 ve 14:0017 Mart Cuma saat 10:00 ve 14:0020 Mart Pazartesi saat 10:00 ve 14:00Düzenlenecek ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğünden temin edinilebilir. Ayrıca 222 70 00 numaralı telefon ayrıntılı bilgi alınabilir.