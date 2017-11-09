Kocasinan bilinçli nesiller için çalışıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreye daha duyarlı bireylerin yetiştirilmesi konusunda okullarda eğitim seminerleri düzenlediklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, “Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak yatırımlar yapıyoruz. Proje ve hizmetlerimizin yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıkların doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün yalnızca bugün yaşayanlar için değil, gelecek nesiller içinde miras kalacak büyük bir kazanç olduğunu sözlerine ekledi.

Eğitim semineriyle Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, bu çerçevede çevre ve geri dönüşüm eğitimlerinin ilkini Mehmet Alçı İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Çevre Mühendisi Ahmet Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gereken konularda öğrencileri bilgilendirdi. Eğitimde, ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşüm ve Kocasinan Belediyesi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere ayrıca dönüşümün çevreyi ve doğayı koruduğunu hem de ekonomik kazanımlar sağladığı vurgulandı.

Mehmet Alçı İlkokulu Müdürü Galip Kılıç ise okula yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kurum Haberi

