Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan bilinçli nesiller için çalışıyor

Her yıl düzenli bir şekilde geri dönüşüm konusunda çocukları bilinçlendiren Kocasinan Belediyesi, bu yılda öğrencilerin çevre konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak için eğitim seminerlerine devam ediyor.

Kocasinan bilinçli nesiller için çalışıyor
Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreye daha duyarlı bireylerin yetiştirilmesi konusunda okullarda eğitim seminerleri düzenlediklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, “Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak yatırımlar yapıyoruz. Proje ve hizmetlerimizin yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıkların doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün yalnızca bugün yaşayanlar için değil, gelecek nesiller içinde miras kalacak büyük bir kazanç olduğunu sözlerine ekledi.
Eğitim semineriyle Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, bu çerçevede çevre ve geri dönüşüm eğitimlerinin ilkini Mehmet Alçı İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Çevre Mühendisi Ahmet Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gereken konularda öğrencileri bilgilendirdi. Eğitimde, ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşüm ve Kocasinan Belediyesi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere ayrıca dönüşümün çevreyi ve doğayı koruduğunu hem de ekonomik kazanımlar sağladığı vurgulandı.
Mehmet Alçı İlkokulu Müdürü Galip Kılıç ise okula yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.