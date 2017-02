Kocasinan cazibe merkezi olacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar bir basın toplantısı düzenleyerek yapılan ve hayata geçirilecek olan projeleri anlattı.

Dev projeler yolda

Vizyon projelerini 'Çözüm, Proje ve Sosyal Odaklı' belediyecilik anlayışıyla hayata geçirmekte olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleri, park ve yeşil alan çalışmaları, sosyal tesisler ve yeni nesil yaşam merkezleri gibi birçok alanda dev projeler yapacaklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Çözüm Odaklı' belediyecilik anlayışıyla ilk olarak 'Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi' projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Çağrı ve Çözüm Merkezimiz, Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden ve belediye başkanından beklentisi, isteği, talebi, önerileri ve dileklerini yansıtması noktasında çözüm merkezli bir köprüdür. İlçe sakinlerimiz, dilek, istek ve şikayetlerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi'nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve 222 70 00 no’lu telefon numarası aracılığıyla her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor." diye konuştu.

“Yamula yerli ve yabancıların tercihi”

"Yamula Baraj Gölü'nde yüzer iskele ve yüzer havuzu projesini hayata geçirerek, Kuşçu'yu cazibe merkezi halinde getirdik." diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Kuşçu bölgesinde 7'den 70'e her kesime hitap eden değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Yamula Baraj Gölü'nde bungalov evlerle Kuşçu'da bir 'Tatil Köyü' kurduk. İlimiz sakinleri ve turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları hazırladık. Projelerimizle Kayseri'nin turist potansiyelini artırarak Yamula'yı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline dönüştürdük." şeklinde konuştu.

“Sinema Kulübü kuracağız”

'Sosyal belediyecilik' anlayışıyla 'Kocasinan Akademi' projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "'Kocasinan Akademi' birimimizle eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Birçok sosyal faaliyet bölümü ile birlikte farklı, yeni, fonksiyonel, son teknolojiyle donatılmış birimimizin ilk tesisi olan Kocasinan Akademi / Yakut'u yaptık. Tesisimizde, modern derslikler, yüzme havuzu, kreş, kafeterya, psikolog, diyetisyen, plates ve spor salonu, sauna ve buhar odası, kuaför, güzellik ve cilt bakımı gibi bölümler bulunmaktadır. Tesisimizi kısa zamanda eğitim, spor, kültür, sosyal ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştürdük. Ayrıca 'Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü'nü kurduk. Yakın zamanda da 'Kocasinan Akademi Sinema Kulübü'nü kuracağız. " dedi.

Kocasinan'a vizyon katacak projeleri sıralayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi:

" Kocasinan'ı 1 milyon 276 bin 745 metrekare yeşil alana ulaştırarak, 70 bin fidanı toprakla buluşturduk. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı ya revize ediyoruz ya da mahallelere yeni park alanları kazandırıyoruz. Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ı park ve yeşil alanları ile dünya standartlarının üzerinde tutacağız. Ayrıca Erciyesevler ve Mimarsinan Mahallesi'nde yeni nesil pazar yeri yani sosyal yaşam merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Yeni nesil pazar yerlerimiz bölgenin sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak kapasitede olacak. Alışılagelmiş semt pazarlarının çok ötesinde olan bu tesisler, yüzme havuzu, fitness salonu ve eğitim tesislerini barındıran ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği, hatta bölgenin düğün salonu ihtiyacını da karşılayabilecek kapasitede olacak."

“Hizmet üretmeye devam edeceğiz”

Başkan Çolakbayrakdar açıklamasını şöyle tamamladı;

"Rutin belediyeciliğin yanı sıra 'Yeni Kocasinan' için 116 mahallede ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ