Kocasinan ikinci oldu

Türkiye tarihinde Avrupa Şampiyonası Yıldız Bayan kategorisinde bir ilke imza atarak ülkemize madalya kazandıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi oyuncuları, müsabakalarda hem takım hem de bireysel olarak kazandıkları şampiyonluklarla damga vurmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyonu Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı masa tenisçisi Özge Yılmaz, İstanbul İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan ferdi karşılaşmalarda Kocasinan’ı ve Kayseri’yi bir kez daha gururlandırdı.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonu Özge Yılmaz, geçen yılın şampiyonu Sibel Remzi ile finalde karşı karşıya geldi.69 bayan sporcunun katıldığı müsabakalarda Özge Yılmaz, finale gelinceye kadar rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyerek, Gamze Çotra ve Betül Töz’ü aynı sonuçla 3-1, İpek Karahan ve SimayKulakçeken’i aynı skorla 4-2 mağlup etti. Bayanlar finalinde Özge Yılmaz, Sibel Remzi’ye setlerde yenilerek, Türkiye ikincisi oldu. Müsabakaların ardından ikinci olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Özge Yılmaz’a madalya ve kupa takdim edildi.

Özge Yılmaz’ın başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şampiyonluklarla dolu bir yıla başladık. Sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” diyerek sözlerini noktaladı.