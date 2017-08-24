Kocasinan'ın Sokak Oyunları Şenliği Erkiletli çocukları mutlu etti

Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği’nin bu seferki adresi Erkilet Dere Mahallesi oldu. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.



Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinlik sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını ifade ederek, “Çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturuyoruz. Bu sayede çocuklarımız hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Biz onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz ve geçmişimizin kültürünü günümüzde de yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, sandalye kapmaca ve makarna yarışıyla da birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Müzikal tadında ve temposu oldukça yüksek oyunların ardından illüzyonist sahne aldı. Birbirinden değişik numaralarla izleyenleri şaşırtan illüzyonist, zaman zaman izleyicileri de sahneye davet ederek interaktif bir gösteri sundu. Özellikle çocuklar, gösterileri büyük keyifle izledi.

Etkinlik, Kocasinan Belediyesi’nin ikram çeşmesinden limonata ikramıyla sona erdi.