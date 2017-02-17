Kocasinan kaymakamları ağırladı

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Talas Kaymakamı Zekeriya Güney’i belediye hizmet binasında misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, konuklarına Çözüm Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

‘Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi’ hakkında misafirlerine detaylı bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi’nin vatandaş ile belediye ve belediye başkanı arasında bir iletişim ağı olduğunu vurguladı. Çözüm Merkezi’nin vatandaşa dokunan çözüm odaklı bir proje olduğunu da ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Çözüm Merkezi aslında belediyenin bir noktada toplanmış halidir. Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden ve belediye başkanından beklentisi, isteği, talebi, önerileri ve dileklerini yansıtması noktasında çözüm merkezli bir köprüdür. İlçe sakinlerimiz, dilek, istek ve şikayetlerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi’nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve 222 70 00’ nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Vatandaşımızın talebi ne ise kayıt altına alınıyor ve bizim ekibimiz hızlı bir şekilde gereken hizmeti yerine getiriyor. Çözüm Merkezi şuana kadar yaklaşık 11 bin talebe cevap vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Çözüm Merkezi’nin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yapıldığını ve merkezin son teknolojiyle donatıldığını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Çözüm Merkezini çok beğenen Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, böyle bir hizmeti Kayseri’ye kazandırdığı için teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, misafirlerine Çözüm Merkezi’nin ardından Çağrı Merkezini ve seminer salonunu gezdirdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kurum Haberi

