Kocasinan, kentsel dönüşümle çağ atlayacak

Yenileme çalışmalarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleriyle Kocasinan’ı Türkiye’nin parlayan yıldızı haline dönüştürmek için çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan da birçok değişime ve dönüşüme imza atıyor. Ahi Evran Mahallesinde cadde cadde gezerek yapılacak olan kentsel dönüşüm alanını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, teknolojiden de faydalanarak, harita ve tablet bilgisayar üzerinden projelerin çizimlerini de inceledi.

İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, dönüşümle birlikte ilçe genelinde yeşil alanların arttırılacağını ve vatandaşların daha fazla sosyal alana kavuşacağını söyledi. Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir ilçe için yeni projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Çalışma programımız kapsamında ekiplerimizle birlikte gece-gündüz demeden hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kocasinan’ın birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Konutlarıyla, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla örnek projeler ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri’ye büyük atılımlar yaptıracağını ve tarihe geçecek projelerin hayat bulacağını sözlerine ekledi.