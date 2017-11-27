Kocasinan, nesilleri teknoloji ile buluşturuyor

Bilimsel projelerle fark oluşturan gençlerin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret ederek, buradaki laboratuvarları ve uçak hangarını inceledi. Havacılık eğitimi ve havacılıkta Ar-Ge faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, ardından UZAYBİMER’i gezdi.



Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük’ den merkezin faaliyetleri hakkında bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, teknoloji ve yenilikçi faaliyetlerle ülkenin teknolojik kalkınmasına katkı sağlayacaklarını vurguladı.



Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi’ndeki tarihi General Emir İlköğretim Okulu’nun restorasyonunu tamamladıklarını belirterek, “UZAYBİMER ile birlikte tarihi okulumuzu gençlik merkezi haline getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah çalışmalar neticelendiğinde şehrimize hizmet verecek güzel bir gençlik merkezi kazandırmış olacağız. Şimdiden Kocasinan’a, Kayseri’ye Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, yenilikçi hizmet anlayışıyla ülkenin her alanda kalkınmasına katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.





Kurum Haberi

