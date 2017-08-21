Kocasinan park alanlarıyla daha da güzelleşiyor

Kocasinan’ın dört bir yanında hizmetlerini artırarak yeni park ve yeşil alanlar oluşturan Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçeleri farklı bitki ve çiçeklerle donatarak, ilçeyi rengarenk hale getiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgenin yeşil alan miktarını daha da artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için Erkilet atölyesinde çalışmaları yerinde kontrol etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı parkları ve yeşil alanları ile dünya standartların üzerine çıkardıklarını hatırlatarak, ‘Yeni Kocasinan’ın Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan çevreye ve yeşile duyarlılığımızdan ilçemizin dört bir yanına fidan dikerken diğer yandan ise ilçemizi çeşitli bitki ve çiçeklerle rengarenkhale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından atölyemizde ağaç ve çalı türü bitki ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Adeta bitki üretim merkezi gibi çalışan atölyemiz, yaklaşık 17 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, 35 çeşit fidan, 25 farklı çalı turu bitki ve 10 çeşit mevsimlik çiçek üretilmektedir. Atölyemizle böylelikle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Yaz mevsiminin sonuna geldik ve sonbahar mevsimine yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha modern, daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diye noktaladı.

İHA