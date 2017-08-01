Kocasinan park yapımında rekora koşuyor

Yeni Kocasinan’ı adım adım şekillendiren Başkan Çolakbayrakdar, Erciyesevler, Erkilet Camiikebir ve Yakut Mahallesinicadde cadde, sokak sokak gezerek, saha çalışması gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar’a incelemeler sırasında, Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ile birim müdürleri de eşlik etti. Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.



Parklar daha renkli

İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında yoğun bir şekilde çalışmaktadır. İlçemizin genelinde mevcut parklarımızı yenilerken bölgeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmayı da ihmal etmiyoruz. Yeni yaptığımız parkların daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz” diye konuştu.

“Daha yeşil Kocasinan için devam!”

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kocasinan’ı park ve yeşil alanları ile dünya standartların üzerine çıkarttıklarını hatırlatarak, “Dünya standartlarına göre kişi başına yeşil alan miktarı 7 metrekare olurken, Kocasinan’da kişi başına düşen alan, 7.8 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bu bizim için yeterli değildir. Daha yeşil ve daha modern Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir. Şimdiden parkımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek, yenilemek ve Yeni Kocasinan’a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

