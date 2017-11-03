Kocasinan’da camiler tertemiz

‘Daha Temiz Kocasinan’ için yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizliyor.

Kocasinan Belediyesi’nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Belediye olarak camilerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz ‘Cami Temizleme Ekibi’ ile ilçe genelinde 168 merkez ve 78 kırsal mahalleler olmak üzere toplam 246 cami temizliği yapılıyor. Camilerimizin ayda en az bir defa hijyenik bir şekilde genel temizlik yapılıyor. Ayrıca dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimizde mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Temizliği yapılan Ahmet İnci Camii’nin İmam Hatibi Hüsrev Çakmak da cami temizleme ekibinin düzenli bir şekilde temizlik yaptığını belirterek, “Belediyenin temizlik hizmetinden memnunuz. Camimiz büyük olmasından dolayı temizliğine yetişemiyoruz. Ayda düzenli bir şekilde genel bir temizlik yapıldığından dolayı emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.

Yakut Mahalle Muhtarı Hacı Coşkun ise “Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ilçeye yaptığı hizmetler takdire şayan. Özellikle cami temizleme hizmetinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cami cemaati ise belediyenin böyle bir hizmet verdiği için başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tur hizmetlerin devam etmesini istedi.

Kurum Haberi



