Kocasinan’da çiftler ikinci baharını yaşıyor

Yıllar önce hayatlarını birleştiren ancak resmi nikahlarını yaptıramayan 4 çift, Kocasinan Belediyesinin toplu nikah töreniyle ikinci baharını yaşadı. Yardımcısı Hasan Kılıç ve Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem yaptı. Anne ve babalarının nikahlarının kıyılmasına şahitlik eden çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Sosyal belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalarla fark yarattıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğuna dikkat çekerek, “Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında yanında oluyoruz. Aile toplumumuzun temelini oluşturuyor. Daha sağlıklı bir nesil oluşturmak ve daha huzurlu bir aile yapısına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla evli olup da resmi nikah yaptıramayanların nikahlarını kıyıyoruz. Türk Medeni Kanunu’nun gereği olan resmi nikah konusunda ilçemizde yaşayan ailelerimizin, bu alandaki eksiklerinin giderilmesine yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” diyerek tamamladı.

Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Kocasinan Belediyesi’nin sunduğu bu imkandan faydalanmak isteyen çiftler, Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilecekler.

(SK)