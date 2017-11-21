Kocasinan’da minik eller tohum ekti

Öğretmenleriyle birlikte Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı atölyenin serasını gezen minik öğrenciler, çiçek ve bitkiler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük mirasın yaşanabilir yeşil bir çevre olduğunu dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Atölyemizin serasında geleceğimizin teminatı yavrularımızla birlikte palamut tohumları ektik. Çocuklarımızın göstermiş olduğu ilgi, gözlerinizdeki ışıltı ve mutluluk, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Yapmış olduğumuz her çalışma, etkinlik ve proje, gençlerimiz ve çocuklarımız içindir. Bir sonraki kuşaklara güzel yarınlar bırakmak içindir. İlçemizin yeşillendirilmesinde büyük gayret gösteren doğa dostu tüm öğrencilere ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleştiğini sözlerine ekledi.



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