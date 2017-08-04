Kocasinan’da yüzde 100 organik pazar açılıyor

Çolakbayrakdar Erciyesevler Mahallesinde hizmete açacakları organik pazara tüm Kayserilileri davet etti.Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin katkıları ile ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazarı’ açılıyor. Kocasinan Belediyesinin, daha sağlıklı toplum, daha sağlıklı nesil ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına ve organik ürünlerin üretimine, tüketimine destek olmak amacıyla hassasiyetle üzerinde durduğu etkinliğin bu yıl 5’incisi gerçekleştirecek. Ekolojik Pazarda bu yıl 80 stantta yüzde yüz organik olan ürünler, tüketicilere sunulacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini vurgulayarak, “Daha temiz, daha modern ve daha çevreci Kocasinan için çalışıyoruz. Daha çevreci bir Kocasinan için organik tarımın içinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki insanımızın sağlığını desteklemektir. Bu çerçevede geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal olan ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. 6 Ağustos Pazar günü saat 10:00’da hizmete açacağımız pazarımız Ekim ayının sonuna kadar devam edecektir. Tüm hemşerilerimizi sağlıklı yaşam için organik pazar açılışına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.