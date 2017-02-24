Kocasinan’daki okullarda geri dönüşüm eğitimi devam ediyor

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerlerin ikincisi Mustafa Kızıklı İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Ahmet Usta tarafından geri dönüşümün önemi konusunda verilen eğitimde, minik öğrenciler büyük bir ilgiyle izledi. Ambalaj atıklarının kaynağından toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması yönünde konuları slayt gösterileriyle öğrencilere anlatan Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gereken konularda da öğrencilere bilgiler verdi.

Eğitim semineri ile Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaç edinen Kocasinan Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kocasinan hedeflemektedir. Ayrıca Kocasinan Belediyesi, eğitimle toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturarak nitelikli nesiller yetiştirilmesini amaçlamaktadır.