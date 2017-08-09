“Mania Hattı” Türkiye’ye örnek olacak

Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 21 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.



Başkan Çolakbayrakdar, gelişerek büyüyen bir Kocasinan için Mania Hattının yeni bir cazibe merkezi oluşturacağını vurgulayarak, “Erkilet Bölgesinde havalimanından uçakların iniş-kalkışları ile ilgili yoğunca bir süredir müteahhitlerin ve yatırımcıların beklemiş olduğu bir çalışma vardı. Sivil Havacılık, Devlet Hava Meydanları, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kurumlarla yoğun çalışma neticesinde Mania Hattı nihayet sonuçlandı. Bu bölgelerde inşa faaliyetleri yapabilmek için imar parsellerinin yükseklikleri ile ilgili kriterler belirlendi. Bu çalışma planlarımıza işlenecek ve Kocasinan, böylelikle yeni bir cazibe merkezi kazanacak. Mania Hattı, Kocasinan’a, Kayseri’ye ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar’ın konuşmasının ardından, 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Oymaağaç, Mithatpaşa, Örnekevler, Oruçreis, Mimarsinan, Pervane ve Uğurevler Mahallelerinde imar planlarının görüşülüp karara bağlandı. Daha sonra toplantıda belediyeye ait Erkilet Mahallesi’ndeki parselin okul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Himmetdede Mahallesi’ndeki tarihi caminin restorasyonunun belediye tarafından yapılması oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Himmetdede camimizin restore edilmesi için yapılan çalışmalar, Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Bizde mahallemizde bulunan camimizi restore ederek yeniden ibadete açacağız” dedi.



Başkan Çolakbayrakdar, Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantı sona erdi.



Mania hattı nedir?

"Uçuş güvenliği" için Milli Savunma Bakanlığı’nca uygulanan mania hattı, havaalanlarını kullanan hava araçlarının, doğal zemin yükseklikleri ile mevcut veya yapılacak yapıların yüksekliklerinden olumsuz etkilenmeden güvenli bir şekilde iniş ve kalkışını sağlamak üzere mevcut pistlere yaklaşma bölgeleri ve bu bölgelerin yüksekliklerini belirliyor.



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