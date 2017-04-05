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Sahabiye'de toplu devir işlemleri başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında tapu devir işlemleri başlıyor. Birinci uygulama etabı içinde bulunan hak sahipleri bu ay içinde tapu devir işlemlerini yaptıracaklar.

Sahabiye'de toplu devir işlemleri başlıyor
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Kayseri’nin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci uygulama etabı içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde uzlaşma sözleşmesi imzalamış olan hak sahipleri, bu ay içinde Kocasinan Tapu Müdürlüğü’nce aranacak. Hak sahipleri, yapılan aramalarda kendilerine belirtilecek tarihlerde gerekli işlemleri yaptırmaları için Tapu Müdürlüğü’ne davet edilecek. Hak sahiplerinin söz konusu tarihlerde tapu devir işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.
Tapu devir işlemleri sırasında detaylı bilgi için Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı personelleri Tapu Müdürlüğü’nde hazır bulunacak.

İHA

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