Sahabiye'de toplu devir işlemleri başlıyor

Kayseri’nin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci uygulama etabı içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde uzlaşma sözleşmesi imzalamış olan hak sahipleri, bu ay içinde Kocasinan Tapu Müdürlüğü’nce aranacak. Hak sahipleri, yapılan aramalarda kendilerine belirtilecek tarihlerde gerekli işlemleri yaptırmaları için Tapu Müdürlüğü’ne davet edilecek. Hak sahiplerinin söz konusu tarihlerde tapu devir işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

Tapu devir işlemleri sırasında detaylı bilgi için Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı personelleri Tapu Müdürlüğü’nde hazır bulunacak.

İHA