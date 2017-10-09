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Soysallı Mahallesinde metruk ev yıkım çalışması

Develi Soysallı Mahallesinde tehlike saçan metruk ev yıkıldı. 

Soysallı Mahallesinde metruk ev yıkım çalışması

Develi Belediyesine bağlı ekiplerin gerek merkez mahallelerde gerekse köylerdeki metruk evlerin yıkım ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Soysallı Mahallesindeki tehlike arz eden metruk evleri Belediye ekipmanlarıyla yıktıktan sonra hafriyatlarını da temizleyen ekipler, benzer çalışmaların diğer mahallelerde de program dahilinde devam edeceğini belirtti.

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