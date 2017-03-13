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Tarihi okul, Kocasinan Akademi çatısında hizmete girecek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon sonrası ‘Gençlik Merkezi’ olarak faaliyet gösterecek olan Erkilet Mahallesi’ndeki General Emir İlköğretim Okulu’nda incelemelerde bulundu.

Tarihi okul, Kocasinan Akademi çatısında hizmete girecek
Tarihi ve Kültürel mirasları koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için yoğun gayret sarf eden Başkan Çolakbayrakdar, sınıfları ve odaları tek tek gezerek, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. 
Tarihi okulun restorasyon çalışmalarının soğuk havaya rağmen tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Tarihi okul, restorasyon sonrası Kocasinan Akademi’nin çatısı altında hizmet verecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik hizmet verecek olan merkezimizde çalışmaların sonuna yaklaştık. Burası Cumhuriyet Dönemine ait bir yapıdır. Bu yapıyı hem korumak hem de gelecek kuşaklara fiziki yapı olarak kazandırmak adına başlatmış olduğumuz çalışmalar nihayete erdi. Son teknolojiyle donatılmış modern dersliklerin olacağı okul, bir kamp merkezi, gençlik merkezi olacak. Bu merkezde gençlerimiz eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunarak, toplumda daha aktif bireyler haline gelecekler. Şimdiden Kocasinan’a Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları, aslına uygun bir şekilde restore edip son teknolojiyle donatılarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)
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