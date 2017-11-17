TKB’den Kocasinan Belediyesi’ne başarı ödülü

Ulusal düzeyde yenilikçi projelerle ödül alan Kocasinan Belediyesi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Antalya Expo Center’da düzenlenen YAPEX Restorasyon Fuarı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde Erkilet Mahallesi’ndeki General Emir İlköğretim Okulu’nun restorasyon çalışmasına başarı ödülü verildi.

Törene katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir yandan yenilikçi belediye anlayışıyla kentsel dönüşüm yaparak Kocasinan’ın yaşam kalitesini yükselttiklerini diğer yandan da tarihi yapılara sahip çıkarak geleceğe aktardıklarına vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Tarihi Kentler Birliği tarafından tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda başarı ödülüne layık görüldük ve tarihi okulun restorasyon çalışmamız yerel yönetimlere örnek gösterildi. 69 belediyenin 143 projesi arasından bizim çalışmamızın ödüle layık görülmesi bizleri onurlandırdı. Tarihi ve kültürel miras çalışmalarımızla ilçemizin önemli eserlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Bunlardan sadece birisi olan restorasyonunu tamamladığımız Erkilet Mahallesi’ndeki General Emir İlköğretim Okulu, Cumhuriyet dönemine ait bir yapıdır. Bu yapıyı hem korumak hem de gelecek kuşaklara fiziki yapı olarak kazandırmak adına başlatmış olduğumuz çalışmalar nihayete erdi. Önümüzdeki günlerde tarihi okul, gençlik merkezi olarak hizmet verecek. Merkezimizde, çocuklarımız ve gençlerimiz, eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunarak, toplumda daha aktif bireyler haline gelecekler.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları, aslına uygun bir şekilde restore edip son teknolojiyle donatılarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.