Unutulan çocuk oyunları Kayseri’de gün yüzüne çıkıyor

Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Kartopu Parkı’nda gerçekleştirilen Şenliklere Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda çocuk katıldı. Proje ile sanal dünya içine sıkışmış olan çocukları sosyalleştirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturmak istedik. Bu sayede çocuklarımız hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Biz onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. O yüzdenkültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına yeni hizmetler ve projeler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, yakan top ve topaç oyunlarını da büyük bir keyifle oynadı. Çocuklar, oyunlarda coşkuyla eğlenirken, aileleri ise hoşça vakit geçirdi. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan şenlik, vatandaşlardan tam not aldı.

Şenlikte, Kocasinan Belediyesi ekipleri, yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik, Kocasinan Belediyesi’nin ikram çeşmesinden limonata ikramıyla sona erdi.

Etkinlik düzenlenen program dahilinde farklı mahallelerde devam edecek.