‘Yalnız Değilsiniz' projesine Kocasinan'dan destek

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde Billur Gümüş isimli yalnız yaşayan bir vatandaş ziyaret edildi.

Ziyarette Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk de eşlik etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman eğitime destek olduğunu vurgulayarak, “Kocasinan Belediyesi, eğitim ve öğretimin yanı sıra projelerimiz ve diğer konularda, belediyecilik anlayışını aşıp her konuda bizlere destek oluyor. Desteklerinden ötürü başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi olarak, kuşaklar arasındaki kaynaşmayı artırmak adına yoğun gayret sarf ettiklerini ifade ederek, “Gençlerimizin yaşlılara karşı saygı ve vefa duygusunu daha da geliştirmek, aileye ve topluma ilişkin geleneksel değerlerin daha da pekiştirilmesini, sürdürülmesini ve sonraki kuşaklara aktarılması istiyoruz. Bu anlamda okulumuzun başlattığı projeyi Kocasinan’ın diğer okullarında yaygınlaşmasını arzu ediyorum. Gençlerimiz gittiği yerde büyüklerinden tecrübe edinsinler hem de büyüklerimizin gençlerle bir anı paylaşmasının mutluluğunu yaşasınlar. Buna benzer projelerle Kocasinan’ımız, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’ye model olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Vatandaşın hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından ziyaret sona erdi.

Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, proje ile Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde yaşayan kimsesiz ve maddi imkansızlık içerisinde bulunan yaşlı teyzeleri ziyaret ediyor. Bu kişilerin yaşadıkları mevcut durumların öğrenciler tarafından değerlendirilmesi ve hayatta karşılaşabilecekleri muhtemel durumlarla ilgili çıkarımda bulunmaları ve geleceğe yönelik önlem almalarını hedeflemektedir.

İHA

