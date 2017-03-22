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Yeni Kocasinan için ihalelere yoğun ilgi

Kentin farklı noktalarında bulunan, Kocasinan Belediyesine ait taşınmazların satışına dair günlerdir haberi yapılan ihaleler gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu. “Hayırlı olsun” dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Yeni Kocasinan için ihalelere yoğun ilgi
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Encümen huzurunda açık arttırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Buğdaylı, Beyazşehir ve Erkilet Mahallesinde 3 adet ticaret alanı, Beyazşehir, Pervane ve Sümer Mahallesinde 7 adet konut alanı, havaalanı yolu ve Keykubat Mahallesi’nde akaryakıt ve LPG ikmal istasyon alanı olmak üzere toplam 12 taşınmaz satışa sunuldu. İhalede gerçek ve tüzel kişi olmak üzere 48 katılımcı hazır bulundu. Airway Havacılık'ın 8 Milyon 750 bin liraya kadar artırdığı akaryakıt istasyon alanı Başkan Çolakbayrakdar’ın yaptığı pazarlıkla 9 Milyon liraya satıldı.
İhale sonucu kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, ihaleye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de vesile olacaktır. Daha temiz, daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak ve yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi taşınmaz ihalesinden toplam 35 Milyon 950 bin lira gelir elde etti.
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