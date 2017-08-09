YIKIM TÖRENİ

Yunus Emre Mahallesi’nde “Yunus Emre Yeni Kocasinan’a hazırlanıyor!” sloganıyla başlatılan dönüşümü Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi dahil toplam 7 ayrı yerde devam ettireceklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar “Bölgenin tamamının kaderini değiştireceğiz. Yaklaşık 2 yıldır süren çalışmanın sonucunda buradaki köhne binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın rızasını alarak yıkımı başlattık. İnşallah köhne yapı yıkımlarının en kısa zamanda tamamlanmasıyla birlikte, şehrimize daha modern yaşam alanlarının olduğu yepyeni bir bölge kazandıracağız. Yaklaşık yüzde 90 oranda hak sahipleriyle anlaşmış durumdayız. Diğer kısımla ilgili de ümit ediyorum ki anlaşmamız bu hafta tamamlanacak ve bundan sonra da Yunus Emre Mahallesi için önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Buranın değişmesi, dönüşmesi ve yenilenmesi için gerekli adımların hepsi tamamlanmış ve atılmış olacak” ifadelerini kullandı.



“Yeni yaşam alanları kuruyoruz”

Kentsel dönüşümle yeni bir yaşam alanı inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallemizde eski konutları yıkarak, yerine daha modern, daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha sağlıklı yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Konutları planlarken sadece bina yapımı değil, bununla birlikte bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatıların oluşmasını sağlayacağız. Sadece çevreyi değil hayatları da dönüştüreceğiz. Böylelikle ticaret yerleri, oyun alanları, cami, pazar yeri, park, okul gibi bütün ihtiyaçlar kendi içerisinde çözümlenmiş olacak” diye konuştu.



Mahallede yapılacak olan kentsel dönüşümle ilgili bir de müjde veren Başkan Çolakbayrakdar, “Mahalleye yapacağımız bin 500 konutla ilgili TOKİ ile çalışma yürütüyoruz. Şu an belli bir noktaya geldik. İnşallah çalışmalarımız neticelenirse buradaki konutların tamamını TOKİ işbirliğiyle yapacağız” şeklinde konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar sözlerini Kocasinan'daki kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri’ye büyük atılımlar yaptıracağını ve tarihe geçecek projeler olacağını vurgulayarak noktaladı.

Mahalle Muhtarı İsmail Yıldız da mahalle sakinleri adına bir konuşma yaparak Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. İş makinalarını devreye girip eski binaların yıkımına başlamasıyla program sona erdi.

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