11 Mayıs’ta açılacak işyerlerinde ilaçlama

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle Coronavirüs salgınına karşı etkin bir şekilde mücadele eden ve yaptığı hizmetlerle örnek olan Kocasinan Belediyesi, bu süreçte yaptığı çalışmalarıyla da esnaf dostu bir belediye olduğunu bir kez daha gösterdi. Kocasinan Belediyesi, Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 22 Mart’ta kapatıldıktan sonra, kontrollü sosyal hayat uygulamaları kapsamında 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tekrardan hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını ücretsiz ilaçlayıp, dezenfekte çalışması yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme sürecinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde berber ve kuaförlerin tekrardan açılacağından dolayı seferber olan Kocasinan Belediyesi ekipleri, işyerlerinin daha güvenli ve daha sağlıklı bir çalışma ortamının olması için hummalı bir şekilde çalışıyor.
Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyor.
Kocasinan Belediyesi’nin ilçe genelinde yaptığı kapsamlı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten esnaflar ise, kalabalık alanlarda hijyenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a sağlık alanında gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.
Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyor.
Kocasinan Belediyesi’nin ilçe genelinde yaptığı kapsamlı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten esnaflar ise, kalabalık alanlarda hijyenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a sağlık alanında gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.
Kurumsal