11 Mayıs’ta açılacak işyerlerinde ilaçlama Esnafın her zaman ve her şartta yanında olan Kocasinan Belediyesi, 11 Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını toplum sağlığı açısından ücretsiz ilaçlayıp, dezenfekte ediyor.

08 Mayıs 2020 Cuma 12:44