Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15-20 yaş arası ağaçlar toprakla buluştu

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan için binlerce ağacı toprakla buluşturdu. Son beş yılda yüzbinlerce ağacı diktiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan, geleceğe daha emin adımlarla yürüyor” dedi.

15-20 yaş arası ağaçlar toprakla buluştu

‘Daha Yeşil Kocasinan’ çalışmaları çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirilen ağaç dikim çalışmalarının Erkilet Bölgesinde devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bizler Kocasinanlılara hizmet noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız da bunlardan sadece biri. Yeşil, bizlerin çevreye bakışı noktasında önemli bir konu. Yeşil ve çevre bilincini en iyi şekilde gençlerimize ve çocuklarımıza aşılayabilmek adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Çünkü, emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki nesillere bırakacağız. Bu doğrultuda son 5 yılda yüzbinlerce ağacı toprakla buluşturduk ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan’ı dünya standartların üzerine çıkarttık. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri’yi inşa etmektir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha yeşil Kocasinan için farklı mahallelerimizde ağaç dikme çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir” diyerek noktaladı.



Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.