17 MİLYONLUK TASARRUF Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt plentiyle geçen sezon yaklaşık 17 milyon TL tasarruf sağladıklarını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışı ile yeni dönemde Kocasinan’ın dört bir yanına yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, Kocasinan’da asfaltlanmadık yol kalmayacağını söyledi.

26 Mart 2019 Salı 09:43