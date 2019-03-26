17 MİLYONLUK TASARRUF

ÖNCE ALTYAPI SONRA YOL
Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni yollar yaparken çevresinde binalar oluşmadan bütün her şeyi kapsayan ulaşım alanları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Yani yapılacak yeni yollarda üst yapı, alt yapı, bisiklet yolu, yaya yolu ve araç yolu faaliyetleri gibi çalışmalar önceden planlanarak yapılmaktadır. Ayrıca şehir için yeni ulaşım aksları planlıyoruz” dedi.
KOCASİNAN’A YENİ YOLLAR
Çolakbayrakdar, “Ziyagökalp Mahallesi’ndeki Dicle Caddesi’nin devamı olan Bekir Yıldız Bulvarı'na ve ikinci hat olarak ise Erkilet Bulvarı'na bağlanacak. Diğer aksı ise, Erkilet Bulvarı’ndan Yeşil Mahalle’nin içerisinden geçerek Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na oradan da Zümrüt Mahallesi’ndeki Vezirler Caddesi’ne ve son olarak Horsana Caddesi ile birlikte Kuzey Çevre Yolu’na bağlamış olacağız. Yani Osman Kavuncu Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’na alternatif Kocasinan’ın ortasından geçen yeni bir ulaşım aksı planladık” diye konuştu.
ÇEVRE DOSTU ASFALT
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “2 yıldır çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Asfalt plentimizle ‘Yenilenen Kocasinan’da yeni yollar yaparak ve yenileyerek, yollarımızı daha konforlu hale getiriyoruz. 4 yılda 1 Milyon tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirdik. Yeni dönemde de mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde asfalt üretimi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni yollar yaparken çevresinde binalar oluşmadan bütün her şeyi kapsayan ulaşım alanları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Yani yapılacak yeni yollarda üst yapı, alt yapı, bisiklet yolu, yaya yolu ve araç yolu faaliyetleri gibi çalışmalar önceden planlanarak yapılmaktadır. Ayrıca şehir için yeni ulaşım aksları planlıyoruz” dedi.
KOCASİNAN’A YENİ YOLLAR
Çolakbayrakdar, “Ziyagökalp Mahallesi’ndeki Dicle Caddesi’nin devamı olan Bekir Yıldız Bulvarı'na ve ikinci hat olarak ise Erkilet Bulvarı'na bağlanacak. Diğer aksı ise, Erkilet Bulvarı’ndan Yeşil Mahalle’nin içerisinden geçerek Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na oradan da Zümrüt Mahallesi’ndeki Vezirler Caddesi’ne ve son olarak Horsana Caddesi ile birlikte Kuzey Çevre Yolu’na bağlamış olacağız. Yani Osman Kavuncu Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’na alternatif Kocasinan’ın ortasından geçen yeni bir ulaşım aksı planladık” diye konuştu.
ÇEVRE DOSTU ASFALT
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “2 yıldır çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Asfalt plentimizle ‘Yenilenen Kocasinan’da yeni yollar yaparak ve yenileyerek, yollarımızı daha konforlu hale getiriyoruz. 4 yılda 1 Milyon tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirdik. Yeni dönemde de mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde asfalt üretimi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi