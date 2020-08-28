2 asırlık jandarma konağı restore ediliyor Kocasinan Belediyesi’nin Güneşli Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı’nda başlattığı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kamunun ihtiyacı olan her noktada projeler ürettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmaları tamamlandığında yapının aslına uygun olarak yepyeni bir görünüme kavuşacağını ve Jandarma Karakol Binası olarak hizmet vereceğini söyledi.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:57