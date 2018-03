2017 bereketli bir yıl oldu

AK Parti Kocasinan Ocak Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti il binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer de katıldı.



Meclisteki konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Afrin operasyonuna değinerek başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Türk Milletinin iradesi, devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ile operasyonun sonunda muzafferiyet olacağız. Hiçbir şekilde terör destekleri amaçlarına ulaşamayacaklar. Bununla birlikte ülkemizi daha güzel günler bekliyor. Bizler hep birlikte ülkemiz, bayrağımız ve sevdamız için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



2017 yılında yapılan yatırımlar hakkında sinevizyon eşliğinde bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Her mahalleye hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturan çalışmalarımızı her mahalleye yaygın bir vaziyete getirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda 2017 yılında vermiş olduğumuz sözlerin yerine getirmiş olmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bir önceki yılda yapacağımız çalışmaların yüzde 95’ini yaptık. Bu vesileyle emeği geçen ekibime ve herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



“Kocasinan için çalışıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha modern, daha temiz ve daha yaşanabilir Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, “Göreve geldiğimden itibaren 400 bin nüfuslu ilçemiz sakinlerinin belediyemizden istek ve taleplerini öğrenmek için gece-gündüz, hafta içi-hafta sonu demeden vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımız için daha yaşanabilir bir ilçe inşa etmek için aralıksız çalışıyoruz. Bu çerçevede ilçe sakinlerimize teknolojik imkanlarla daha hızlı ulaşmak adına hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi ile 7/24 saat hizmet ediyoruz. Bir yerde herhangi bir acil yapılması gereken durum söz konusu olduğu zaman, ekibimiz müdahale ediyor. Bunlardan biri olan sokak hayvanları için hizmet sunduğumuz ‘Küçük Dostlar Ambulansı, Kayseri’de birçok hizmetimizde olduğu gibi ilk ve tekdir” diye konuştu.



Asfalt şantiyesi hakkında da bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “2017 yılında Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten Asfalt Plenti’ni hayata geçirdik. Asfalt plentiyle yaklaşık 15 Milyon TL tasarruf sağladık.2015 yılında 86 kilometre, 2016 yılında 100 km, 2017 yılında ise 180 km yol yaptık. Her geçen yıl, artırarak devam ediyoruz ve nihayetinde Kocasinan sınırları içerisinde yenilenmeyen yol kalmayacak” şeklinde konuştu.



Daha yeşil Kocasinan için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Çalışmalarımız kapsamında 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında ise 250 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece Erkilet Dere ve Osmangazi Mahallelerine 60 bin metrekare alan üzerinde bir park yaptık. 3 yılda toplam 378 bin metrekare yeşil alanı Kocasinanımıza kazandırdık. Ayrıca 2016 yılında 70 bin fidan, 2017 yılında ise 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Toplam 3 yılda ise 210 bin fidan diktik” ifadelerine yer verdi.



Başkan Çolakbayrakdar Kentsel dönüşümle birlikte yeni bir çehre sunduklarını vurgulayarak, “Vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Projeleri tamamlandığında Kocasinan, Kayseri’nin Yeni Yüzü Olacak” dedi. Çolakbayrakdar, 2018 yılında daha iyi ve daha kaliteli hizmetler vereceklerini sözlerine ekledi.

Kılıç’ın değerlendirmeleri



Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ise gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Afrin operasyonunu, Türkiye Cumhuriyeti’ne dışardan gelen saldırılara ve teröre karşı yapılan bir harekat olduğunu ifade eden Muammer Kılıç, “Başarıyla operasyon devam ediyor. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde askerimizin, polisimizin her zaman yanındayız. En kısa zamanda operasyonda muzaffer olacağız” diye konuştu.

İHA