 “2018 yılı Kocasinan’da inşaat yılı olacak”

Yenilenen Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar,“Ahi EvranMahallesi kentsel dönüşümalanında, inşaatına başladığımız konutlarımız inşallah en kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerinin huzurlu bir şekilde oturacakları yuvalar haline gelecek. Geçtiğimiz yıllarda demiştim ki; 2018 yılı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bizim için inşaat yılı olacak. Ahi Evran bu çalışmalardan bir tanesidir. Çalışmalar sadece Ahi Evran’la sınırlı kalmayacak, Kocasinan bölgesi tamamen bir şantiye haline gelecek. Yeni Kocasinan’ı hızlıca hazırlamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın,son derece çağdaş konutlar içerisinde yaşayabilmeleri için hazırlanan bu evlerin, en kısa süredetamamlanmasını diliyorum. Mevlam, kazasız, belasız hemşerilerimize anahtarlarını teslim etmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, “İlçenin dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yeni Kocasinan’ı hızlıca şekillendiriyoruz ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.