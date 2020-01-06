Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“2020 yılında daha fazla yatırım yapacağız”

Kocasinan Belediyesi, 2020 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 11 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. 2019 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “2020 yılında ise daha fazla yatırım ve projeler yapacağız” dedi.

“2020 yılında daha fazla yatırım yapacağız”

Kocasinan’da gönül birliğiyle birbirinden önemli projeye imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İnşallah 2020 yılı, yapacağımız çalışmalarla bir önceki yıldan daha verimli, daha bereketli ve daha güzel geçer. Şimdiden yapacağımız çalışmalarda Allah kolaylıklar versin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. 2020 yılı şehrimiz ve ülkemiz için iyi bir yıl olsun” ifadelerine yer verdi.

Denetim Komisyonu Üyeliği seçiminin yapıldığı toplantıda daha sonra Seyrani Mahallesi ve diğer imar planları görüşülüp karara bağlandı.
Başkan Çolakbayrakdar'ın 2020 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.