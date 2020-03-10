3 bin apartmanda ilaçlama yapılıyor Kocasinan Belediyesi, haşerelerle mücadele kapsamında ilçede bulunan 3 binden fazla apartmanın bodrum katında ilaçlama çalışması yapıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre hedeflediklerini belirtti.

10 Mart 2020 Salı 13:52