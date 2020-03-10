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3 bin apartmanda ilaçlama yapılıyor

Kocasinan Belediyesi, haşerelerle mücadele kapsamında ilçede bulunan 3 binden fazla apartmanın bodrum katında ilaçlama çalışması yapıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre hedeflediklerini belirtti.

3 bin apartmanda ilaçlama yapılıyor
Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti daha da artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirebilmesi için haşerelere yönelik etkin bir şekilde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, apartmanın bodrum katları başta olmak üzere kapalı alanlarda haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçemiz sakinleri rahat bir yaz geçirecek” diye konuştu.



Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını belirterek sözlerini noktaladı.
Halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele eden Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgeyi Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı dumanlama yöntemi ve yeni nesil U.L.V ilaçlama sistemi ile ilaçlayarak, haşerelerin özellikle larva halindeyken etkisiz hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
 

Haber: Fatma Alkan

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