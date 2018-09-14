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3 mahalleye bağlantı sağlayacak yeni yol

Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre Mahallelerine bağlantı sağlayacak yeni yol çalışması devam ediyor. Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri daha geniş ve daha güvenli bir yola kavuşmuş olacak” dedi.

3 mahalleye bağlantı sağlayacak yeni yol

İlçe genelinde ulaşımın kalitesini ve güvenliğini artırmak için mevcut yolları yenileyen ve yeni yollar yapan Kocasinan Belediyesi, Yavuzlar Mahallesi’ndeki yeni yol çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin her birini ihtiyaçlar doğrultusunda yeniliyoruz. Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre Mahallelerinin içinden geçen Karadeniz Caddesi’nde de yeni bir yola ihtiyaç vardı.  Uzunluğu bin 100 metre, genişliği ise 20 metre olan yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerimiz daha geniş ve daha güvenli bir yola kavuşmuş olacak. Amacımız, sadece yol yapmak değil, vatandaşlarımızın daha rahat ve daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak. Yaptığımız bu yeni yol mahallelerimizin çehresini değiştireceği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak, ilçemizin de gelişmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih Bar
 

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