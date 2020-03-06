412 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleri, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Kocasinan’a 5 yılda yaptığı hizmetleri sunum eşliğinde anlattı. Milletin kaynaklarını millete harcamak için 5 yılda toplam 412 Milyon 368 bin Türk Lirası yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan’ı teknolojinin, sanatın, kültürün, bilimin, sporun ve eğitimin merkezi haline getirdiklerini söyledi.

06 Mart 2020 Cuma 15:36