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550 BİN ORGANİK FİDE

Kocasinan Belediyesi’nin 10.'sunu gerçekleştirdiği domates fidesi dağıtım etkinliğinde 550 bin fideyi almak isteyen yüzlerce kişi, uzun kuyruk oluşturdu. 

550 BİN ORGANİK FİDE
VATANDAŞ KUYRUK OLUŞTURDU

Kocasinan Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı içerisinde yapılan domates fidesi dağıtımına ilgi büyük oldu. Vatandaşlara yerli olan ve kendinden üretilen Kayseri’ye ait Karahıdır olarak bilinen domates fidesi dağıtıldı. Sabah saatlerinde başlayan dağıtıma vatandaşların ilgisi büyüktü. Dağıtım noktasından başlayan ve yüzlerce kişinin katıldığı kuyruk belediyenin etrafında ilginç görüntüler oluşturdu. Ayrıca fide dağıtımı Ziya Gökalp ve Beyazşehir mahallelerinde de gerçekleşti.

KARAHIDIR TOHUMU DAĞITILDI

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelenekselleşen organik domates fidesi dağıtım etkinliği hakkında, “Bu sadece bir domates fidesi dağıtımı değil, bu fidelerin bir özeliği var. Özelliği hibrit olmaması, kendinden üreyebilen tohumlardan olması. İşin diğer bir tarafı da yerli bir tohum. Kayserimize ait olan Karahıdır olarak bilinen yerli bir tohumun dağıtılıyor olması. Biz, vatandaşımızın sağlığını düşünerek organik olan, kendinden üretilen ve yerli tohum olan domates fidelerimizi hemşerilerimizle buluşturmak için yapıyoruz” dedi.

KENDİN DİK KENDİN YETİŞTİR

Kayseri’de vatandaşların bağ ve bahçe işlerini yoğun olarak kullandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, etkinliğin amacını şöyle ifade etti: “Bununla birlikte de doğal hayatı özendirme noktasında, kendilerinden ekip dikebilecekleri mekanlarda bu ürünleri dikerek kendi domateslerini yetiştirmeleri de bu etkinlikte amaçlanan işlerden bir tanesi”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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