Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

86 branşta 33 bin 289 kişiye eğitim verildi

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi ile 14 merkezde 86 branşta toplam 33 bin 289 kişiye eğitim verdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların Kocasinan Akademi ile sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı olabilmeleri için farklı branşlarda kurslar açtıklarını söyledi.

86 branşta 33 bin 289 kişiye eğitim verildi

Kocasinan Akademi ile hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise biz de aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan’da uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah’a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını arttırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz.



Vatandaşlarımıza 3 yıldan fazla hizmet verdiğimiz Kocasinan Akademi’de bu zaman kadar 14 kurs merkezinde 86 branşta 33 bin 289 kişiye eğitim hizmeti verdik. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her geçen gün farklı ve yeni kurslar açıyoruz. Özellikle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor, işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor. Bu vesileyle Kocasinan Akademi’nin bugünlere gelmesinde özveriyle çalışan kendi personelime ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’yi bütün Kocasinan sakinlerinin hizmet alabileceği büyük bir eğitim yeri haline getireceklerini sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.