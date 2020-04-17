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93 bin çağrıya çözüm sunuldu

Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerekli tüm önlemleri alan Kocasinan Belediyesi, Çözüm Merkezi ile bu süreçde toplam 38 günde 109 bin 607 çağrının 93 bin 354’ünü aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturdu. Merkez, diğer başvuruların bir kısmını ise sorumluluk alanında olmadığı için ilgili kurumlara yönlendirdi. Her gün binlerce vatandaşın talebini yerine getirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet veren Çözüm Merkezi’nin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

93 bin çağrıya çözüm sunuldu
Çözüm Merkezi ile özellikle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerinin ilgili birimlere aktarılarak, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Çözüm Merkezi, tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan bir birimdir. Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında Çözüm Merkezi büyük bir adımdır. Vatandaşlarımız, bu süreçte her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi’nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve Watsapp hattı 0352 222 70 00’ nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Biz diyoruz ki; ‘Kocasinan Belediyesi’ne ve Başkana her türlü ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama belediyeyi, ilçe sakinlerimizle birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak, yönetim tarzı olarak doğru bir yöntem sergiliyoruz demektir” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, bu süreçte şimdiye kadar toplam109 bin 607 çağrı geldiğini belirterek, “Bu çağrılara ilişkin belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 93 bin 354’ünü aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulmuştur. Diğer başvuruların bir kısmı ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılmıştır. Çözüm Merkezimizin bu çalışmasına yönelik vatandaşlarımızın olumlu yöndeki dönüşleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, “'Halka hizmeti Hakka hizmet’ olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.
 

Kurumsal

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