93 bin çağrıya çözüm sunuldu Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerekli tüm önlemleri alan Kocasinan Belediyesi, Çözüm Merkezi ile bu süreçde toplam 38 günde 109 bin 607 çağrının 93 bin 354’ünü aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturdu. Merkez, diğer başvuruların bir kısmını ise sorumluluk alanında olmadığı için ilgili kurumlara yönlendirdi. Her gün binlerce vatandaşın talebini yerine getirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet veren Çözüm Merkezi’nin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

17 Nisan 2020 Cuma 15:50