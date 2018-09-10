Aldığı nota dersi ile müzik öğretmenliği kazandı

Kocasinan Akademi Mevlana Tesisi’nde aldığı nota ve ney dersleri ile Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü kazanan Büşra Şarlı, hayali olan bölümü Kocasinan Akademi sayesinde kazandığını belirtti. Büşra Şarlı, “Müzikle yolum eskiden beridir kesişiyordu fakat daha ileriye gitmem müzik öğretmeni olma hayalimle başladı. Daha sonra Kocasinan Akademi’ye geldim. Buradan çok memnun kaldım. Çünkü neyle, notalarla ilk defa burada tanıştım. Hayallerime giden büyük adımı ilk defa burada attım. O yüzden çok mutluyum. Babam bu mahallede bisiklet tamircisi. O beni bu tesise yönlendirdi. Bende burada kardeşliği, sevgiyi, mutlu olmayı öğrendim. Burada verimli bir şekilde nota bilgisi ve ney dersi aldım. Nota dersini sadece Kocasinan Akademi’de aldım. Burada aldığım nota dersi ile Müzik Öğretmenliğini kazandım. Kocasinan Akademi’yi herkese tavsiye ederim çocuklar parklarda, sokaklarda gezmek yerine Kocasinan Akademi’den faydalansınlar. Bize bu fırsatları sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Kızlarının başarısında Kocasinan Akademi Mevlana Tesisinin büyük katkısı olduğunu belirten Büşra Şarlı’nın babası Ahmet Şarlı, “Kızımızın bu başarısından dolayı büyük övgüler alıyoruz. Kızımız çok çalıştı büyük emek sarf etti. En önemlisi de Kocasinan Akademi’nin katkısıyla başardı. Bu kursları açan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle kursların daha da fazla açılmasını istiyoruz. Bütün gençlerimize, çocuklarımıza buraları tavsiye ediyorum. Bu tesislerde çok güzel kurslar, büyük başarılar var” şeklinde konuştu.



Büşra Şarlı’nın büyük bir azim gösterdiğini belirten Ney Eğitmeni Erkan Tatay, “Bizim kurslarımız 12.00 ile 17.00 arası başlıyor fakat Büşra tesis açılır açılmaz gelip nota ve ney çalışırdı. Çok büyük bir emek sarf etti. Tesisimizde başladığı bu yolculuğa şimdi üniversitede devam edecek inşallah” diye konuştu.







Haber: Remzi Yıldırım

