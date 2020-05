Anneler Gününde Anlamlı Hediye

Dinimizin ve kültürümüzün anneliğe verdiği önemi hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, hüzünde de mutlulukta da ilk kapısı çalınanların her zaman anneler olduğunu vurgulayarak, “Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş. Anneler bizleri ilk olarak karınlarında yetiştiriyor, hayata getirdikten sonra da hayata hazırlıyor. Bizleri hayatımız boyunca koruyup kollayan yegane varlıkların başında annelerimiz geliyor. Özellikle bize bu toprakların vatan olarak kalmasında en büyük pay şehitlerimizindir. Bu topraklar için canını feda eden şehitlerimizin anneleri gözlerinden sakındıkları evlatlarını bu vatana feda etmiştir. Üstad Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı’. Bizler şehit ve gazi çocuklarıyız, torunlarıyız. O halde vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için daha çok çalışmalı ve evlatlarımızı; tarihimize, ecdadımıza yakışır şekilde yetiştirmeliyiz. Bu vesileyle şehit annelerinin ellerinden hürmetle öpüyor ve bizleri de evlatları olarak görmelerini istiyorum. Bu vesileyle her kim ki annelik vasfını taşıyorsa, yüreğinde anne sevgisi, merhameti barındırıyorsa hepsinin gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Anneler de Kocasinan Belediyesi’nin hediyesinden çok memnun kaldıklarını belirterek, duyarlılığından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.