“Annelerimiz baş tacımızdır” Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, anneler gününü kutladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; dinimizin ve kültürümüzün anneye verdiği değerin önemine dikkat çekerek, “Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve kıymetini bilelim ”dedi.

08 Mayıs 2020 Cuma 12:34