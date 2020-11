ATA YADİGARI SİYEZ VE GACER BUĞDAYININ TOHUMLARI, KOCASİNAN’DA FİLİZLENİYOR Kocasinan Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte siyez buğdayının üretiminin ardındanAnadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayının da ilk ekimini gerçekleştirdi.

Hasanarpa Mahallesi’nde İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte 30 dönüm arazi üzerinde gacer buğday tohumunu toprakla buluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Türkiye’ye model olduklarını belirterek,uygulamalarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı.



Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla her zaman çiftçilerin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, bölgedeki çiftçilerin kadim bir geçmişi bulunan gacer buğday üretimini yaygınlaştırmak üzere yeni bir projeye daha imza attı. 30 dönüm arazi üzerinde gacer buğday tohumunu toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretime verilen desteği artırarak sürdürdüklerini vurgulayarak, “Bu doğrultuda gacer buğdayının Kocasinan’da ilk ekimini yapıyoruz. Hasadının ardından bölgemizdeki çiftçilerimize tohumları dağıtarak, kendi tohumumuz olan ve binlerce yıl bu topraklarda ekilen gacer buğdayını yeniden çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız.Bilindiği üzere 2 yıl önce başlatmış olduğumuz siyez buğdayının ekimiyle birlikte bölgemizdeki çiftçi kardeşlerimizin siyez buğdayını yaygınlaştırması konusunda bir farkındalık ve rehberlik etmiştik. Şimdi ise birçok mahallemizde siyez buğdayı ekilmeye başladı ve bu çalışmamız artarak devam ediyor. Bunun yanı sıra yeni bir çalışmamız ile bölgemizin buğdayı olan gaceri, 30 dönümlük arazide toprakla buluşturduk. Yapılan çalışmalar önemli ve değerlidir. Çünkü genetiği değiştirilmiş tohumlar yerine insanlar kendi öz tohumlara ulaşmaları noktasında yeniden geçmişe dönüyorlar. Tüm dünyada insanlar, eski topraklarındaki eski tohumlarını yeniden bu topraklarda ekip, dikme noktasında bir çalışma içerisindeler. Bu doğrultuda Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalar yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.



Pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli ve değerli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ne kadar kendi kendinize üretim yapıyorsanız, yaptığınız iş kadar değerli ve önemlidir. İçinden geçmiş olduğumuz pandemi sürecinde kendine yetebilen ülkelerin ayakta kalabilme şanslarının fazla olduğunu görmüş olduk. Bu çalışmalarımızı, yeni adımlarla tarımsal üretime desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Çiftçilerimizi her alanda destekleyip, üretimini artırmamız gerekiyor. İlçemiz ve şehrimizin potansiyeli bu anlamda çok yüksek. Şehrimizdeki üretilen tarımsal alandaki imalatın yüzde 20’sini Kocasinan bölgesindeki çiftçilerimiz yapmaktadır. Çiftçilerimizin yüreklerine sağlık. Özveriyle çalışıp, alın teriyle elde etmiş oldukları ürünlerin karşısında kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve ekibine teşekkür ederim.”



İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kocasinan Belediyesi’nin tarım ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Ata tohumlarımızdan biri olan kimi bölgede kaplıca kimi bölgede ise kavılca grubundan olan ve Kayseri’deki yerel adıyla ‘Gacer’ diye bilinen yerel tohumun ekimini gerçekleştirdik. Ata tohumlarımızdan biri olan ve nişastasından pirince kadar alternatif olarak değerlendirilen gacer buğdayının glüteninin düşük olduğu bilinmekte ve bu alanda çalışmalar yapılmaktadır.” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, mibzer adı verilen tohum ekme makinasına gacer buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Başkan Çolakbayrakdar’ın başlatmış olduğu bu hamle Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkaran çiftçilerden tam not aldı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından ekimi yapılan gacer buğdayının tohumlarından elde edilen ürün, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer, pirinç ve bulgura alternatif olmanın yanı sıra çorba, unundan ekmek ve kek ile nişastasından helva yapılmaktadır. Gacer, lif yapısı ve tam organik olması nedeniyle sağlıklı yaşama katkı sağladığı bilinmektedir.



Haber Merkezi