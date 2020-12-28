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BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençleri ve çocukları yarınlara taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini ve onların hayallerini birer birer gerçekleştirdiklerini söyledi.

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
Gençlerin isteği üzerine Oruçreis, Yenidoğan ve Saraybosna Mahallesi’ne modern halı sahaları kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, “Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu manada çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatını kolaylaştırıcı, onları daha donanımlı yetiştirecek ve yarınlara hazırlayacak projeler hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Özellikle gençlerimizin fikirleri bizler için oldukça önem taşımaktadır. Nüfus dağılımına baktığımız zaman gençlerin olduğu bir ilçe konumundayız ve bu doğrultuda gençlerimizin önerilerine büyük önem ve değer veriyoruz.

Gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan vatandaşların isteklerini en kısa sürede yerine getirmeye, onlara daha kaliteli ortamlar sunmaya ve Kocasinan’a değer katan projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

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