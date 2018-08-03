Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin öğrencilerini ziyaret etti

Başkan Çolakbayrakdar, aşçılık, el sanatları, ebru, İngilizce gibi farklı branşlarda eğitim veren Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisine çat kapı ziyaret gerçekleştirerek, kurslarda verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldı. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi’de çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için açtığımız yaz kursları devam ediyor. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Robotik Kodlama Kursumuzda, geleceğin mühendislerinin yetişmesi noktasında,teknolojiyi daha olumlu kullanabilen bir nesil yetiştiriliyor.Kurslarımızın hepsi dolu dolu. Yazın boş zamanlarını değerlendirme açısından Kocasinan Akademi,gençlerimiz için iyi bir fırsat oldu. Kurslara katılan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eğitmenlerimizi de tebrik ediyorum. Çünkü özverili çalışmalarıyla çocuklarımızla aralarında iyi bir sinerji oluşmuş” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında Kocasinan Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için gayret gösteriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.