Başkan Çolakbayrakdar, “Öğrencilerimize Rehberlik Edeceğiz”

Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen seminere, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilere hitaben “Büyük ve Güçlü Türkiye, sizlerle birlikte gitgide güçlenecek ve büyüyecek. Sizler bu ülkenin teminatısınız. Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gayret etmelisiniz. Sizler, güçlenen, büyüyen Kayseri’nin ve Türkiye’nin istikbali olacaksınız. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde şehrimize yapılması gereken ne var ise her zaman hizmetkarız. Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Rehberlik ve Araştırma Merkezi aracılığıyla Kocasinan Akademi tesislerimizde öğrencilerimizin doğru tercih yapmaları konusunda rehberlik edeceğiz. Vatandaşlarımız için bu tür faydalı eğitim programlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Tercihlerini yapacak olan gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin daha sağlıklı kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla düzenlenen ‘Kariyerim ve Geleceğim’ konulu seminere konuşmacı olarak katılan Düşünce Koçu Münir Arıkan, kendine has üslubuyla deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Münir Arıkan, öğrencilerle karşılıklı diyaloglara girerek interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Münir Arıkan, “Bir insan hayatında iki büyük gün vardır; doğduğu gün ve neden doğduğunu keşfettiği gün. İnsan kendisini işine severek adarsa, gerçekten doğmuş demektir. Bundan dolayı potansiyelinizi en iyi şekilde kullanmalısınız. Başarı, insanın kendi potansiyeline inanması ve kendisini bu doğrultuda motive etmesiyle başlar” dedi.

“Sizce biz neyi üretebilecek gençler yetiştirmeliyiz?’ diyen Münir Arıkan, “Vasıfsız bir toprağın değeri yoktur ama toprağa tıbbi ve aromatik bitki dikersen değerini artırırsın. Bunu en güzel şekilde değerlendiren Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerle toprağın değerine değer katmıştır. Bundan dolayı ülkemizin katma değerini artıran ürünler üretmeliyiz” diye konuştu.

Katılımcılar tarafından büyük bir beğeni toplayan seminer, soru-cevap bölümü ardından sona erdi.