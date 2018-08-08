Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye Diyanet Vakfı standında

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhuriyet Meydanı’nda açmış olduğu standı ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kurban bağışında bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, “Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı kuruluş olan Türkiye Diyanet Vakfımız, gerek kurbanların kesimi noktasında gerekse kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında son derece hassas çalışıyor. Bizlerde gönül rahatlığıyla bağışlarımızı yapıyoruz. İnsanlar bu konuda hassas olmakta son derece haklılar. Çünkü; kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıp ulaştırılmaması noktasında kaygı yaşıyorlar. Bu kaygıları bilen ehil insanlar tarafından kesimlerin yapılıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor olması bu kaygıları gideriyor. Kaldı ki Diyanet Vakfımız sadece yurt içinde değil, yurt dışında da 145 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırıyor. Bu hakikaten ciddi bir teşkilatlanma, ciddi bir organizasyon demek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun ve Rabbim herkesin ibadetini kabul etsin. Bayram demek; yardımlaşmak, paylaşmak demek. Özellikle Kurban Bayramı paylaşmanın daha yoğun yaşandığı bir dönemdir. Bu vesile ile Kayserili hemşerilerimi Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışta bulunmaya davet ediyorum. İnşallah bütün kardeşlerimizin kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaşır ve sağlıcakla Kurban Bayramı geçirmek herkese nasip olur” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven de Türkiye Diyanet Vakfı’na vekalet yoluyla kurban bağışında bulunan Başkan Çolakbayrakdar’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

