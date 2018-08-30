Başkan Çolakbayrakdar, “Uğurevler Daha Güzel Olacak”

Yeni Kocasinan çalışmalar yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşümün en önemli çalışmalarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kocasinan sınırları içerisinde yenilenmesi gereken mahallerimizi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeniliyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar dönüşümle yapılması gereken çevre düzenlemesi, parklar ve yeşil alanlar gibi sosyal yaşam alanlarını eşzamanlı olarak yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için daha modern ve daha konforlu konutlar inşa ediyoruz. Hedefimiz en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamaktır. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı olsun.”



Kocasinan Belediye Başkakı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın, kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri’nin yeni yüzü olacağını ifade ederek sözlerini noktaladı.



