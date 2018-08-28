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Başkan Çolakbayrakdar vatandaşlara vergilerini ödedikleri için teşekkür etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vergi mükelleflerine teşekkür etmek için bir mesaj yayımladı. 

Başkan Çolakbayrakdar vatandaşlara vergilerini ödedikleri için teşekkür etti

Konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu, Emlak Vergisi ödemeleri 27 Ağustos tarihi itibarı ile son buldu. Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan vergilerin mükelleflerden toplanabilmesi adına tüm kolaylıkları gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti. 

Kocasinan Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye tarafından yapılan hizmet ve projelerde vergilerin büyük bir payı vardır. Ödenen vergiler daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak ve yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her geçen gün daha da güzelleştireceklerini sözlerine ekledi. 

İHA

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