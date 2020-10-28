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BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR’DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum.” dedi.

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR’DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 97 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. 

Daha güçlü ve daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmasının sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum”.
 

Haber Merkezi

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