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BAŞKAN’DAN ÇİFTÇİYE TAM DESTEK

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehri geleceğe taşımak adına büyük projeler hayata geçireceklerini ve birçok alanda önemli bir istihdam sağlamak için yatırımlara imza atacaklarını söyledi. 

BAŞKAN’DAN ÇİFTÇİYE TAM DESTEK
İSTİHDAM İÇİN YENİ KAPILAR
Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı’na konuk oldu. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacak projeler hayata geçirdiklerini ifade etti. Çolakbayrakdar, “Tarım alanı olan ilçemize birçok yatırım gerçekleştirdik. Bunlardan biri olan tıbbi aromatik bitki üretimi ile Kocasinan’da 5 bitkiyi yetiştirdik. Bununla ilgili ne yapılacaksa elbirliği ile yapmalıyız. Yapalım ki, gençlerimizin istihdamı için yeni kapılar açılması lazım” dedi.

10 BİN YILLIK SİYEZ BUĞDAYI
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarımda da ilçedeki çiftçilere  destek olacak projelere imza attıklarını kaydederek, “10 bin yıllık geçmişi bulunan siyez buğdayı uygulamasını başlattık ve bu yıl çiftçilerimize ilk mahsul dağıtacağız. Bu buğdayın bölgemizde yeniden canlandırılması ve ekilmesini yaygınlaştırmak adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

 

İlter SAĞIRSOY

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