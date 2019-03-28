BAŞKAN’DAN ÇİFTÇİYE TAM DESTEK Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehri geleceğe taşımak adına büyük projeler hayata geçireceklerini ve birçok alanda önemli bir istihdam sağlamak için yatırımlara imza atacaklarını söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 09:55