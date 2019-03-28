BAŞKAN’DAN ÇİFTÇİYE TAM DESTEK

İSTİHDAM İÇİN YENİ KAPILAR
Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı’na konuk oldu. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacak projeler hayata geçirdiklerini ifade etti. Çolakbayrakdar, “Tarım alanı olan ilçemize birçok yatırım gerçekleştirdik. Bunlardan biri olan tıbbi aromatik bitki üretimi ile Kocasinan’da 5 bitkiyi yetiştirdik. Bununla ilgili ne yapılacaksa elbirliği ile yapmalıyız. Yapalım ki, gençlerimizin istihdamı için yeni kapılar açılması lazım” dedi.
10 BİN YILLIK SİYEZ BUĞDAYI
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarımda da ilçedeki çiftçilere destek olacak projelere imza attıklarını kaydederek, “10 bin yıllık geçmişi bulunan siyez buğdayı uygulamasını başlattık ve bu yıl çiftçilerimize ilk mahsul dağıtacağız. Bu buğdayın bölgemizde yeniden canlandırılması ve ekilmesini yaygınlaştırmak adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı’na konuk oldu. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacak projeler hayata geçirdiklerini ifade etti. Çolakbayrakdar, “Tarım alanı olan ilçemize birçok yatırım gerçekleştirdik. Bunlardan biri olan tıbbi aromatik bitki üretimi ile Kocasinan’da 5 bitkiyi yetiştirdik. Bununla ilgili ne yapılacaksa elbirliği ile yapmalıyız. Yapalım ki, gençlerimizin istihdamı için yeni kapılar açılması lazım” dedi.
10 BİN YILLIK SİYEZ BUĞDAYI
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarımda da ilçedeki çiftçilere destek olacak projelere imza attıklarını kaydederek, “10 bin yıllık geçmişi bulunan siyez buğdayı uygulamasını başlattık ve bu yıl çiftçilerimize ilk mahsul dağıtacağız. Bu buğdayın bölgemizde yeniden canlandırılması ve ekilmesini yaygınlaştırmak adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
İlter SAĞIRSOY