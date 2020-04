BAŞKAN’DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA JEST

Bu süreçte de büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi için canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın her zaman olduğu gibi bu süreçte daha fazla yanlarında olduğumuzu hizmetlerimizle hissettiriyoruz. Hizmetlerin yanı sıra moral olması için de çiçek dağıttık.







Kocasinan Belediyesi olarak özellikle elimizden geldiğince vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Beden, ruh ve toplum sağlığı olmak üzere bütün sağlık kademelerinde belediye olarak hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Olayın ilk göründüğü andan itibaren yapılması gereken çalışmaları ve bakanlıklar nezdinde gelen talimatları genelge doğrultusunda harfiyen yerine getirmek için yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı bugünün özelinde ihtiyaç duyulan her alanda seferber ettik.









Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle her zaman olduğu gibi bu süreçte de büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan doktorundan hemşiresine, eczacısından destek personeline tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.









Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren sağlık çalışanları ise hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.